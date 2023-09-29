Реал оголосив заявку на битву за лідерство з Циганковим і Довбиком – нова зіркова втрата, доля Луніна
Карло Анчелотті визначився зі списком гравців, які спробують зупинити неймовірну Жирону.
Мадридський клуб оголосив заявку з 21 футболіста, серед яких троє воротарів.
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Андрій Лунін звично у списку, хоча навряд українцю вдасться витіснити Кепу Аррісабалагу з основи. Натомість Девід Алаба Реалу не допоможе. Універсальний захисник зазнав травми у попередньому турі проти Лас-Пальмаса.
Нагадаємо, матч Жирона – Реал відбудеться 30 вересня, початок о 19:30. Команда Циганкова і Довбика сенсаційно очолює таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на одне очко.
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