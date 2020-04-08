Реал объявил о снижении зарплат игроков – звезда мадридцев категорически против

В лагере Реала решили последовать примеру большинства европейских клубов.

Реал решил сократить зарплаты футболистов на 10%, сообщает Marca.

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К такой договоренности пришли на встрече капитан мадрицив Серхио Рамос и спортивный директор "сливочных" Хосе Санчес. Такой шаг позволит клубу выплачивать зарплаты персоналу и избежать сокращений. Зарплаты могут снизиться до 20%, если футбольный перерыв затянется.

Стоит отметить, что против такого решения выступил немецкий хавбек Реала Тони Кроос, заявив, что каждый из игроков сам должен распоряжаться своими деньгами.

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