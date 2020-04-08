toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Реал объявил о снижении зарплат игроков – звезда мадридцев категорически против

20:19 89 Читати українською
Реал объявил о снижении зарплат игроков – звезда мадридцев категорически против
Тони Кроос и Серхио Рамос / Фото ФК Реал

В лагере Реала решили последовать примеру большинства европейских клубов.

Реал решил сократить зарплаты футболистов на 10%, сообщает Marca.

Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

К такой договоренности пришли на встрече капитан мадрицив Серхио Рамос и спортивный директор "сливочных" Хосе Санчес. Такой шаг позволит клубу выплачивать зарплаты персоналу и избежать сокращений. Зарплаты могут снизиться до 20%, если футбольный перерыв затянется.

Стоит отметить, что против такого решения выступил немецкий хавбек Реала Тони Кроос, заявив, что каждый из игроков сам должен распоряжаться своими деньгами.

Операция-2021: Реал откладывает топ-трансфер и игнорирует Роналду, или Нотка позитива для Флорентино Переса

blog_ava
Кавани определился, где продолжит карьеру – неожиданный выбор
08:56
402
Теги
Испания Тони Кроос Тони Кроос Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
48
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук