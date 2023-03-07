37-річний хорват не раз заявляв, що прагне завершити кар'єру саме у столиці Іспанії, і був впевнений, що продовжить чинну угоду. Проте зараз ситуація трішки змінилась, повідомляє Defensa Central.

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Фізичне виснаження та не така рішуча гра, як у попередніх сезонах, викликали сумніви щодо пролонгації співпраці. Реал вважає, що це може бути ризикованим рішенням у плані результативності та ефективності Луки. Зараз ситуація така, що Модріч є ближчим до відходу з клубу вже влітку.

Хорват, який одягає вершкову футболку з 2012 року, відкритий до нових викликів. Завершувати кар'єру в кінці сезону він не збирається. Вже кілька місяців він має розкішну пропозицію з Саудівської Аравії – пропонують 60 мільйонів євро за 2 сезони.

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