Крайний защитник Реала Винисиус Тобиас вернется в Шахтер после неудачного периода в Испании.

Реал не будет выкупать Винисиуса Тобиаса у Шахтера за 15 миллионов евро, сообщает AS. Мадрид готовит новый контракт для Лукаса Васкеса, что закроет путь бразильцу в первую команду.

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Мечты об основе Реала превратились в утопию, ведь Тобиас потерял игровое время даже в дубле. 20-летний правый защитник в последний раз играл за Кастилью еще в феврале. Он разочаровал Рауля и потерял место в старте.

Реал арендовал Винисиуса у Шахтера после начала полномасштабной войны. В Мадриде надеялись, что бразилец спрогрессирует и создаст конкуренцию Карвахалю, однако он не сумел себя проявить.

Тобиас вернется в Шахтер, имея контракт до лета 2026-го. За первую команду Реала фулбек провел лишь один матч в Кубке Испании.