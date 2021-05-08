Капитан Реала пропустил вчерашнее и сегодняшнее тренировки мадридцев – у Рамоса обнаружили тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт "бланкос".

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Как сообщает AS, защитник форсировал свое восстановление перед поединком с Челси, в котором провел 90 минут, хотя не был готов на 100 процентов. Таким образом, в расположении Зидана осталось только 2 центрбеки – Начо и Милитао, поскольку Варан продолжает реабилитацию после травмы. Есть и позитив – Вальверде и Винисиус вернулись к тренировкам в общей группе.

К слову, Рамос провел 21 поединок в текущем сезоне в составе Реала, записав в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.

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