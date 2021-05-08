"Клубы-основатели пострадали и продолжают страдать от неприемлемого давления, угроз и правонарушений со стороны третьих сторон, чтобы заставить отказаться от проекта, а потому отказываются от своего права и обязанности предоставлять решения футбольной экосистеме с помощью конкретных предложений и конструктивного диалога.

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При верховенстве закона это неприемлемо, и судьи уже вынесли решение в пользу предложения Суперлиги, указав ФИФА и УЕФА непосредственно и органам, связанными с ними, воздерживаться от любых действий, которые могут каким-либо образом помешать этой инициативе, пока судебное разбирательство продолжается.

Мы полностью осознаем, как по-разному на инициативу по созданию Суперлиги отреагировали по всему миру и, следовательно, думаем о необходимости разобраться в причинах такой реакции. Мы готовы пересмотреть предложенный подход по мере необходимости. Однако мы были бы крайне безответственны, если бы, осознавая потребности и системный кризис в футбольном секторе, который привел нас к основанию Суперлиги, мы отказались от такой миссии, чтобы обеспечить эффективные и устойчивые ответы на экзистенциальные вопросы, которые угрожают футбольной индустрии.

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Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком противоречивом положении, подписав вчера ряд обязательств перед УЕФА. Они действуют непоследовательно. Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги несколько недель назад, не исчезли, мы вновь заявляем, что, чтобы почтить нашу историю, выполнить наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками, на благо футбола и для его финансовой устойчивости, мы обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА", – говорится в заявлении на официальном сайте Барселоны.

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