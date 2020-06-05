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Реал не смог договориться о трансфере Хаверца – мадридцы предлагали сумасшедшую сумму

09:38 158 Читати українською
Реал не смог договориться о трансфере Хаверца – мадридцы предлагали сумасшедшую сумму
Кай Хаверц / Bild

Мадридский Реал получил от Байера отказ насчет трансфера талантливого хавбека Кая Хаверца.

Реал предложил Байеру 80 млн евро за Хаверца, однако леверкузенцев не устроила сумма трансфера, сообщает Bild.

Хаверц заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед

Отмечается, что королевский клуб также планировал оставить талантливого хавбека на год на правах аренды. Байер же хочет выручить за своего бриллианта не менее 100 млн евро.

К слову, Хаверц провел в составе Байера 38 поединков, в которых отличился 15 голами и 8 ассистами.

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