Реал не зміг домовитись щодо трансферу Хаверца – мадридці пропонували божевільну суму

Мадридський Реал отримав від Байєра відмову щодо трансферу талановитого хавбека Кая Хаверца.

Реал запропонував Байєру 80 млн євро за Хаверца, однак леверкузенців не влаштувала сума трансферу, повідомляє Bild.

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Зазначається, що королівський клуб також планував залишити талановитого хавбека на рік на правах оренди. Байєр же хоче виручити за свого діаманта не менше 100 млн євро.

До слова, Хаверц провів у складі Байєра 38 поєдинків, у яких відзначився 15 голами та 8 асистами.

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