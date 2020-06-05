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Реал не зміг домовитись щодо трансферу Хаверца – мадридці пропонували божевільну суму

09:38 195 Читать на русском
Реал не зміг домовитись щодо трансферу Хаверца – мадридці пропонували божевільну суму
Кай Хаверц / Bild

Мадридський Реал отримав від Байєра відмову щодо трансферу талановитого хавбека Кая Хаверца.

Реал запропонував Байєру 80 млн євро за Хаверца, однак леверкузенців не влаштувала сума трансферу, повідомляє Bild.

Хаверц зацікавлений у переході в Манчестер Юнайтед

Зазначається, що королівський клуб також планував залишити талановитого хавбека на рік на правах оренди. Байєр же хоче виручити за свого діаманта не менше 100 млн євро.

До слова, Хаверц провів у складі Байєра 38 поєдинків, у яких відзначився 15 голами та 8 асистами.

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Теги
Трансфери Німеччина Байєр Байєр Кай Хаверц Кай Хаверц Трансфери Чемпіонату Німеччини Реал Мадрид Реал Мадрид
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