Реал назвал причину увольнения Лопетеги

Мадридский клуб в официальном обращении назвал причины прекращения сотрудничества с Лопетеги.

По мнению боссов Реала, уровень футболистов "сливочных" и результаты команды имеют слишком большую разницу.

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"Это тщательно взвешенное решение, принятое, чтобы изменить динамику выступлений команды, пока все цели нынешнего сезона остаются достижимыми. Совет директоров понимает, что существует огромное несоответствие между качеством игроков Реала – восемь из них были номинированы на "Золотой мяч", что является беспрецедентным случаем в истории клуба – и текущими результатами.

Клуб благодарит Хулена Лопетеги и его тренерский штаб за их усилия и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере. Он будет временно заменен на Сантьяго Солари, который будет руководить командой со вторника", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера Реала назначен Сантьяго Солари, который последние три года возглавлял молодежную команду "сливочных". 42-летний аргентинец также защищал цвета мадридцев в 2000-2005 гг. как игрок.

Также по правилам испанской Федерации футбола Реал должен назначить нового тренера в течение 15 дней.