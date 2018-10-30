Реал назвав причину звільнення Лопетегі

Мадридський клуб в офіційному зверненні назвав причини припинення співпраці з Хуленом Лопетегі.

На думку босів Реала, рівень футболістів "вершкових" та результати команди мають надто велику різницю.

Лопетегі встановив антидосягнення за тривалістю роботи в Реалі

"Це ретельно зважене рішення, прийняте, щоб змінити динаміку виступів команди, поки всі цілі нинішнього сезону залишаються досяжними. Рада директорів розуміє, що існує величезна невідповідність між якістю гравців Реала – вісім з них були номіновані на Золотий м'яч, що є безпрецедентним випадком в історії клубу – і поточними результатами.

Клуб дякує Хулену Хулен Лопетегі і його тренерському штабу за їхні зусилля і бажає всього найкращого в подальшій кар'єрі. Він буде тимчасово замінений на Сантьяго Соларі, який буде керувати командою з вівторка", – йдеться у заяві на сайті клубу.

Виконувачем обов'язків головного тренера Реала призначено Сантьяго Соларі, який останні три роки очолював молодіжну команду "вершкових". 42-річний аргентинець також захищав кольори мадридців у 2000-2005 рр. як гравець.

Також за правилами іспанської Федерації футболу Реал має призначити нового тренера протягом 15 днів.