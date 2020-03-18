Реал нашел неожиданную замену Бейлу в Ла Лиге

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Экс-динамовец готовится лететь в Китай – Кадар может стать единственным игроком сборной Венгрии с игровой практикой
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"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной УкраиныИнтервью — 13:00 843
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Месси разочарован своим положением в Барселоне и может покинуть клуб – решение аргентинца изменит один трансферИспания — 12:26 424
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