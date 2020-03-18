toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал нашел неожиданную замену Бейлу в Ла Лиге

16:36 159 Читати українською
Реал нашел неожиданную замену Бейлу в Ла Лиге
Погба и Фекир / Фото FFF

Вингер Реала Гарет Бейл не входит в планы Зинедина Зидана на следующий сезон.

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир попал на радары королевского клуба, сообщает The Sun.

Реал готов отпустить Бейла бесплатно, – Marca

В Мадриде рассматривают 26-летнего француза в качестве потенциальной замены Гарету Бейлу, который, вероятно, покинет лагерь "сливочных" во время летнего трансферного окна. Реал следит за Набилем еще со времен его выступлений за Лион.

В нынешнем сезоне Примеры Фекир провел 22 матча, в которых отметился 7-ю голами и 6-ю ассистами.

Реал визначився з долею Луніна – на українця претендує чимало клубів

blog_ava
Арсенал повесил ценник на Обамеянга – на форварда претендует Барселона
00:07
371
Теги
Испания Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Гарет Бейл Гарет Бейл Набиль Фекир Набиль Фекир Реал Мадрид Реал Мадрид Бетис Бетис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
48
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук