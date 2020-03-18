Реал нашел неожиданную замену Бейлу в Ла Лиге

Вингер Реала Гарет Бейл не входит в планы Зинедина Зидана на следующий сезон.

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир попал на радары королевского клуба, сообщает The Sun.

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В Мадриде рассматривают 26-летнего француза в качестве потенциальной замены Гарету Бейлу, который, вероятно, покинет лагерь "сливочных" во время летнего трансферного окна. Реал следит за Набилем еще со времен его выступлений за Лион.

В нынешнем сезоне Примеры Фекир провел 22 матча, в которых отметился 7-ю голами и 6-ю ассистами.

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