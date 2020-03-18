Реал готов отпустить Бейла бесплатно, – Marca

Королевский клуб намерен расстаться с игроком сборной Уэльса уже этим летом.

Реал планирует избавиться от Бейла после окончания текущего сезона, информирует Marca. Это будет приоритетной целью клуба во время летнего трансферного окна.

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В клубе считают, что у звездного вингера было достаточно шансов, однако валлиец не смог ими воспользоваться. Руководство Реала понимает, что будет сложно продать хавбека в другой клуб в связи с высокими требованиями игрока по зарплате, поэтому больше не исключает возможности отпустить его бесплатно.

Напомним, что срок нынешнего контракта Бейла с мадридцами заканчивается летом 2022 года. Игрок получает 17 млн евро в год. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

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