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Реал может выкупить Ареола – Лунин причастен к появлению конкурента

06:30 219 Читати українською
Реал может выкупить Ареола – Лунин причастен к появлению конкурента
Андрей Лунин / ФК Овьедо

Реал и ПСЖ готовят серьезные изменения на вратарской позиции, которые могут серьезно повлиять на дальнейшую карьеру Андрея Лунина.

Ареола убедил Зинедина Зидана в своей полезности в статусе второго голкипера, и Реал может оставить его в команде по окончании сезона, информирует AS.

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Одним из факторов при принятии решения является то, что Андрей Лунин, которого Реал хотел видеть заменой для Куртуа, мало играл в аренде за Вальядолид. ПСЖ также будет не против ухода Ареола – парижане хотят видеть в своих воротах голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму.

К слову, Лунин защищает цвета Овьедо на правах аренды, контракт Андрея принадлежат мадридскому Реалу. В нынешнем сезоне Сегунды Лунин провел 9 матчей, в которых пропустил 10 мячей.

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