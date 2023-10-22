Главная звезда Реала – Жуниор Винисиус – имеет реальный шанс сменить клуб. В его услугах заинтересован Аль-Ахли, который уже готовит предложение "сливочным". Чтобы убедить 23-летнего бразильца покинуть Мадрид, саудовский клуб готов платить ему 200 миллионов евро за сезон, сообщает Football Espana со ссылкой на Sport.

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Defensa Central несколько дополнил информацию. Издание утверждает, что Винисиус уже получил предложение с рекордной зарплатой в истории. Летом Аль-Ахли был готов заплатить Реалу 350 миллионов евро и побить мировой рекорд. Мадридцы готовы отпустить вингера только при одном условии – выплаты клаусулы в миллиард евро. Даже такой, казалось бы, безумный вариант якобы не является чем-то нереальным.

Контракт бразильца с Реалом рассчитан до 2027 года, а вскоре мадридцы якобы должны объявить о его продлении. В сезоне 2023/24 бразилец сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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