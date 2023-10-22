В конце игры на Рамон Санчес Писхуан фанаты Севильи начали оскорблять Винисиуса. Болельщики начали провоцировать звезду Реала расистскими криками и бросать в его сторону разные предметы. Бразилец не выдержал и пошел выяснять отношения. Его не без труда остановили партнеры и соперники – при этом едва не возникла потасовка.

Реал сохранил лидерство в Примере, расписав ничью с Севильей – Жирона получила шанс догнать Мадрид.

Севилья после игры сделала официальное заявление по поводу инцидента. "После выявления расистского поведения болельщика на трибунах его личность установили и вывели со стадиона. Об инциденте сообщили в полицию. К нарушителю будут применены строгие санкции, вплоть до запрета на посещение стадиона. Севилья осуждает любое расистское и ксенофобное поведение, и демонстрирует готовность сотрудничать с властями, чтобы искоренить эти недопустимые взгляды", – говорится в заявлении клуба.

Сам пострадавший игрок Реала поблагодарил Севилью за быструю реакцию, но выразил сожаление по поводу ненадлежащего поведения болельщика.

"К сожалению, имею доступ к видео очередного расистского поступка на игре. На этот раз это совершил ребенок. Так грустно, что некому его воспитывать. Я много инвестирую в образование в Бразилии, чтобы учить граждан с разными взглядами.

Лица сегодняшнего расиста показали на многих сайтах, как и в предыдущие несколько раз. Надеюсь, испанские власти внесут свой вклад и изменят законодательство раз и навсегда. Этих людей тоже нужно наказать уголовно.

Это был бы отличный первый шаг для подготовки к чемпионату мира-2030. Я здесь, чтобы помочь. Извините за повторение, но это эпизод номер 19. Считаем дальше", – написал Винисиус в Instagram.

Это далеко не первый расистский скандал, в который попадает вингер Реала и сборной Бразилии. В частности, недавно Винисиуса вызвали в суд, где он давал показания по делу по поводу матча против Валенсии, где его также оскорбляли фанаты. Это дело тянется еще с прошедшего сезона.