Головна зірка Реала – Жуніор Вінісіус – має реальний шанс змінити клуб. У його послугах зацікавлений Аль-Ахлі, який вже готує пропозицію "вершковим". Щоб переконати 23-річного бразильця покинути Мадрид, саудівський клуб готовий платити йому 200 мільйонів євро за сезон, повідомляє Football Espana з посиланням на Sport.

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Defensa Central дещо доповнив інформацію. Видання стверджує, що Вінісіус вже отримав пропозицію з рекордною зарплатою в історії. Влітку Аль-Ахлі був готовий заплатити Реалу 350 мільйонів євро і побити світовий рекорд. Мадридці готові відпустити вінгера лише за однієї умови – виплати клаусули в мільярд євро. Навіть такий, здавалося б, божевільний варіант начебто не є чимось нереальним.

Контракт бразильця з Реалом розрахований до 2027 року, а незабаром мадридці начебто повинні оголосити про його продовження. У сезоні 2023/24 бразилець зіграв 8 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист.

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