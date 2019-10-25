Реал может получить гламурную домашнюю форму на сезон 2020/21

Мадридский Реал готовится поразить болельщиков неожиданными дизайнерскими решениями для первого комплекта формы на следующий сезон.

Инсайдом относительно возможной экипировки мадридского клуба поделился сайт Footy Headlines.

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Привычную белую футболку дополнит леопардовый принт, а полосы и название титульного спонсора будут выполнены в гламурном розовом цвете. Подобные изменения довольно радикальны для основного комплекта, который обычно обходится без резких экспериментов.

Напомним, что техническим спонсором Реала остается немецкая компания Adidas, которая также сотрудничает с Манчестер Юнайтед, Баварией и Ювентусом.

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