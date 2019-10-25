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Реал может получить гламурную домашнюю форму на сезон 2020/21

19:43 120 Читати українською
Реал может получить гламурную домашнюю форму на сезон 2020/21
Бензема и Бейл / Getty Images

Мадридский Реал готовится поразить болельщиков неожиданными дизайнерскими решениями для первого комплекта формы на следующий сезон.

Инсайдом относительно возможной экипировки мадридского клуба поделился сайт Footy Headlines.

Барселона представила комплект революционной формы, которую будет использовать только на важные поединки

Привычную белую футболку дополнит леопардовый принт, а полосы и название титульного спонсора будут выполнены в гламурном розовом цвете. Подобные изменения довольно радикальны для основного комплекта, который обычно обходится без резких экспериментов.

Напомним, что техническим спонсором Реала остается немецкая компания Adidas, которая также сотрудничает с Манчестер Юнайтед, Баварией и Ювентусом.

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