Реал може отримати гламурну домашню форму на сезон 2020/21

Мадридський Реал готується вразити вболівальників несподіваними дизайнерськими рішеннями для першого комплекту форми на наступний сезон.

Інсайдом щодо можливого екіпірування мадридського клубу поділився сайт Footy Headlines.

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Звичну білу футболку доповнить леопардовий принт, а смуги і назва титульного спонсора будуть виконані у гламурному рожевому кольорі. Подібні зміни є доволі радикальними для основного комплекту, який зазвичай обходиться без різких експериментів.

Нагадаємо, що технічним спонсором Реала залишається німецька компанія Adidas, яка також співпрацює з Манчестер Юнайтед, Баварією та Ювентусом.

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