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Арсенал рассматривает три кандидатуры на замену Обамеянгу – среди них одноклубник Шведа

18:09 56 Читати українською
Арсенал рассматривает три кандидатуры на замену Обамеянгу – среди них одноклубник Шведа
Одсонн Эдуар / ВВС

"Канониры" продолжают рассматривать кандидатуры форвардов, которые могли бы заменить Пьера-Эмерика Обамеянга.

Руководство Арсенала допускает, что летом придется продать Обамеянга, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Лондонский клуб рассматривает несколько кандидатур на замену габонскому форварду.

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В список интересов Арсенала попал нападающий Селтика Одсонн Эдуард, информирует Daily Mirror. 22-летний футболист в текущем сезоне забил 28 голов за команду из Глазго. Среди других вариантов Арсенала – нападающий Гента Джонатан Дэвид и Дониелл Маллен из ПСВ.

Напомним, что главным претендентом на Обамеянга является Барселона.

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