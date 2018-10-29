toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Реал может отказаться от Конте из-за слишком больших требований контракта

22 октября 18:15 232 Читати українською
Реал может отказаться от Конте из-за слишком больших требований контракта
Антонио Конте / соцсети

Антонио Конте может не возглавить Реал из-за требований контракта, которые не устраивают "королевский клуб".

Антонио Конте поставил Реалу такие требования контракта, которые могут заставить мадридцев отказаться от его кандидатуры, сообщает Telegraph.

Почему Реал не увольняет Лопетеги, хотя переживает одну из мрачнейших серий в истории – Перес нашел неожиданный вариант

Позиция Лопетеги в клубе остается хрупкой из-за провальных результатов и безголевой серии в 480 минут, и поэтому Флорентино Перес уже рассматривает другие кандидатуры.

Итальянский специалист хочет получить долгосрочный контракт, но на Бернабеу готовы подписать только годичное соглашение. В Челси у Конте было 3-летнее соглашение, из которого отработал 2 года.

Президент Реала Перес встретился с Лопетеги после поражения от Леванте – известны результаты разговора

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Антонио Конте Антонио Конте Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Флорентино Перес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт258 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
20
час
:
35
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук