Реал может отказаться от Конте из-за слишком больших требований контракта

Антонио Конте может не возглавить Реал из-за требований контракта, которые не устраивают "королевский клуб".

Антонио Конте поставил Реалу такие требования контракта, которые могут заставить мадридцев отказаться от его кандидатуры, сообщает Telegraph.

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Позиция Лопетеги в клубе остается хрупкой из-за провальных результатов и безголевой серии в 480 минут, и поэтому Флорентино Перес уже рассматривает другие кандидатуры.

Итальянский специалист хочет получить долгосрочный контракт, но на Бернабеу готовы подписать только годичное соглашение. В Челси у Конте было 3-летнее соглашение, из которого отработал 2 года.

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