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Президент Реала Перес встретился с Лопетеги после поражения от Леванте – известны результаты разговора

20 октября 22:49 666 Читати українською
Президент Реала Перес встретился с Лопетеги после поражения от Леванте – известны результаты разговора
Хулен Лопетеги / соцсети

Президент Реала Флорентино Перес провел встречу с главным тренером Хуленом Лопетеги после сенсационного проигрыша дома Леванте (1:2) в матче 9 тура Ла Лиги.

После матча 9 тура Ла Лиги Реал – Леванте (1:2) главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги встретился с президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает Cadena SER.

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Встреча длилась не более 15 минут и сообщается, что именно баскский специалист будет готовить команду к матчу Лиги чемпионов против чемпиона Чехии Виктории Пльзень, который состоится 23 октября.

Также Перес заходил в раздевалку команды и капитан Серхио Рамос прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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"Это нормально, когда тебя критикуют. Не только Хулена. Мы все ее получаем, и те, кто играют, получают критики больше всего. Для наших болельщиков нормально злиться на неудачные результаты. Надо объединиться больше, чем когда-либо, это единственный способ двигаться вперед.

Я всегда говорю, что смена тренера не имеет хорошего влияния. Мы стоим за Хулена, он прекрасный наставник и сейчас надо сохранять спокойствие", – сказал Рамос.

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Реал Мадрид - Леванте: Суббота 20 октября 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
1 : 2
Леванте
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