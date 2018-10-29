Президент Реала Перес встретился с Лопетеги после поражения от Леванте – известны результаты разговора

Президент Реала Флорентино Перес провел встречу с главным тренером Хуленом Лопетеги после сенсационного проигрыша дома Леванте (1:2) в матче 9 тура Ла Лиги.

После матча 9 тура Ла Лиги Реал – Леванте (1:2) главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги встретился с президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает Cadena SER.

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Встреча длилась не более 15 минут и сообщается, что именно баскский специалист будет готовить команду к матчу Лиги чемпионов против чемпиона Чехии Виктории Пльзень, который состоится 23 октября.

Также Перес заходил в раздевалку команды и капитан Серхио Рамос прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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"Это нормально, когда тебя критикуют. Не только Хулена. Мы все ее получаем, и те, кто играют, получают критики больше всего. Для наших болельщиков нормально злиться на неудачные результаты. Надо объединиться больше, чем когда-либо, это единственный способ двигаться вперед.

Я всегда говорю, что смена тренера не имеет хорошего влияния. Мы стоим за Хулена, он прекрасный наставник и сейчас надо сохранять спокойствие", – сказал Рамос.

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