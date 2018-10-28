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Реал може відмовитись від Конте через занадто великі вимоги контракту

22 жовтня 18:15 668 Читать на русском
Реал може відмовитись від Конте через занадто великі вимоги контракту
Антоніо Конте / соцмережі

Антоніо Конте може не очолити Реал через вимоги контракту, які не влаштовують "королівський клуб".

Антоніо Конте поставив Реалу такі вимоги контракту, які можуть змусити мадридців відмовитись від його кандидатури, повідомляє Telegraph.

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Позиція Хулена Лопетегі в клубі залишається крихкою через провальні результати і безгольову серію у 480 хвилин, тому Флорентіно Перес вже розглядає інші кандидатури.

Італійський фахівець хоче отримати довгостроковий контракт, але на Бернабеу готові підписати лише річну угоду. У Челсі Конте мав 3-річну угоду, з якої відпрацював 2 роки.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Антоніо Конте Антоніо Конте Флорентіно Перес
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