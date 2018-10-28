Реал може відмовитись від Конте через занадто великі вимоги контракту

Антоніо Конте може не очолити Реал через вимоги контракту, які не влаштовують "королівський клуб".

Антоніо Конте поставив Реалу такі вимоги контракту, які можуть змусити мадридців відмовитись від його кандидатури, повідомляє Telegraph.

Чому Реал не звільняє Лопетегі, хоча переживає одну з найчорніших серій в історії – Перес знайшов несподіваний варіант

Позиція Хулена Лопетегі в клубі залишається крихкою через провальні результати і безгольову серію у 480 хвилин, тому Флорентіно Перес вже розглядає інші кандидатури.

Італійський фахівець хоче отримати довгостроковий контракт, але на Бернабеу готові підписати лише річну угоду. У Челсі Конте мав 3-річну угоду, з якої відпрацював 2 роки.

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