Почему Реал не увольняет Лопетеги, хотя переживает одну из мрачнейших серий в истории – Перес нашел неожиданный вариант

Главный тренер Реала Лопетеги приближает свою отставку с каждой неделей. "Футбол 24" объясняет, почему говорить о ней еще рано.

Масштабы катастрофы и исторические параллели

Реал проиграл Леванте. Дома. На Сантьяго Бернабеу. Леванте. Катастрофа, которую легко понять после ухода Роналду, но в которую все еще невозможно поверить. Лопетеги близок к отставке. Она может случиться в ближайшие часы, дни или через неделю после Барселоны. Экс-наставник сборной Испании провалился, может, еще больше, чем Рафа Бенитес, уволенный при схожих обстоятельствах после Классико на старте сезона.

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Когда Марсело забил гол престижа в ворота Леванте (вдумайтесь в эту формулировку!), он прервал безголевую серию Реала, которая длилась немыслимую 481-у минуту. Это вторая самая длинная серия в истории клуба. Хуже было только в сезоне 1984/85. Тогда, 34 года назад, Мадрид не забивал 492 минуты. Тренером был Амансио, а команда проваливалась не только в Примере, но и вылетела из Кубка Испании и проиграла Интеру 0:2 в полуфинале Кубка УЕФА, который, в конце концов, героически выиграла.

Наставника уволили, на его место пришел Луис Моловны, с которым "сливочные" организовали один из самых знаменитых камбэков в своей истории и выиграли европейский титул. На место Бенитеса посреди сезона пришел Зидан, начав тем самым серию из 3-х подряд триумфов в Лиге чемпионов. Это одна из надежд, которыми утешают себя фанаты "королей". Может, сейчас все тоже завершится не так уж и плохо?

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Ситуации мюнхенского и мадридского клубов похожи. Только вот хорватский тренер получил поддержку от руководства, а Флорентино Перес ищет альтернативу. Marca хорошо написала после субботнего фиаско, что Лопетеги стал жертвой, а не виновником. Трансферы Куртуа и Одриосолы ни были приоритетами тренера. Хулен требовал игроков на замену Роналду.

Флорентино считал, что Бензема и Бэйл все еще очень крутые, как во времена BBC, а юный Винисиус должен стремительно пойти вверх и стать суперзвездой, ответом на нерешительность Неймара. Солнце должно было выглянуть только летом 2019-го, а до этого времени наставника бросили на глубокую воду как пушечное мясо. Прези больше занят большой перестройкой Бернабеу на сотни миллионов евро, чем трансфертными амбициями.

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Ситуация не нова. Не только Роналду не нашли подходящей замены. Хамес, Пепе, Мората, Ковачич. Зидан предусмотрел эту ситуацию. Провал был близок еще в прошлом сезоне, даже с Криштиану на поле. Но президент Реала слишком увлекся игрой "Футбольный менеджер". Ведь только в компьютерных играх молодежь и ноунеймы так быстро вырастают в чемпионов. Когда в атаке Мариано Диас, Васкес и Марко Асенсио, такое впечатление, что это игра Кубка Испании. Хотя на самом деле один из матчей жизни для Лопетеги.

Так и получилось, что на позициях, требующих срочного усиления, уже который год решили сэкономить. Команда, которая выиграла 3 ЛЧ подряд! С Модричем, который собрал все индивидуальные награды последнее время вместо Роналду. Лучшие уже играют за нас. Эта самоуверенность... нет, скажем жестче, эта столичная спесь сыграла злую шутку, и все посыпалось.

Кто вместо Лопетеги

Наставнику дадут последний крохотный шанс. Разве что Реал опозорится еще и с чехами в Лиге чемпионов. Его спасает то, что впереди всегда важнейший матч против Барселоны. Боссы клуба не хотят бросать команду без тренера в такой момент. А может, и чувствуют свою вину и оттягивают неотвратимое. Реал - это победы здесь и сейчас. Здесь никому не дают времени на перестройку, изменение сценариев и неудачи, которые сопровождает ломка игровой системы. Капитаны единодушно встали на защиту тренера, лично столкнувшись с президентом после поражения от Леванте. Рамос, Марсело и Ко также не впечатляют, но никто не станет разрывать с ними контракт.

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Итальянские источники пишут о кандидатуре Антонио Конте. Однако Перес также нашел кандидатуру внутри клуба. Преемником Лопетеги может довольно неожиданно стать Сантьяго Солари. Сейчас это тренер Кастильи, а оттуда путь наверх уже пройденный. Поэтому аргентинец является первым кандидатом, хоть и не очень убедительным. Как пишет El Confidencial, среди претендентов на тренерское кресло также рассматривают Конте и Лорана Блана (Перес ностальгирует по жесткой руке, а именно это может обеспечить итальянский экс-коуч Челси), которые сейчас без работы. Ниже шансы у Мичела, Кике Санчеса Флореса и Микаэля Лаудрупа.

Ранее Реал выигрывал матчи, которые мог бы проиграть. Сейчас проигрывает те, которые вполне должен выиграть со счетом 6:3, если считать моменты. Но такая ли большая в этом вина тренера? Ситуация Лопетеги все же отличается от Бенитеса. Сейчас в Мадрид один из самых слабых составов за годы (руководство вынуждено признать свою ошибку в оценках состава и трансферов), и только это дает тренерскому штабу шанс на будущее даже в условиях тотально провальных результатов. Правда Барселона, хотя и без Месси может завершить очередную историю тренера Реала.

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