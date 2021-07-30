Мадридский Реал в летнее трансферное окно может усилиться еще одним центральным защитником.

"Сливочные" изучают вариант с подписанием Николы Максимовича, утверждает Defensa Central.

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Переход серба вполне впишется в стратегию экономии мадридцев. Максимович ныне находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с Наполи завершил действие 30 июня. Наставник Реала Карло Анчелотти хорошо знаком с возможностями защитника, так как работал с ним в Италии. Балканец добавит тренерскому штабу "сливочных" варианты в защитной линии после ухода Серхио Рамоса и Варана.

К слову, в сезоне 2020/21 Никола Максимович провел 27 матчей во всех турнирах.

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