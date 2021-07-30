"Он ничего не делал два сезона": Миятович сохранил веру в Азара и указал на недостатки
Легенда мадридского Реала Предраг Миятович высказался относительно ситуации вокруг атакующего полузащитника "сливочных" Эдена Азара.
"Не знаю, что сказать о нем. Он уже два сезона фактически ничего не делает. Это очень большая проблема для Реала.
Модрич похвастался роскошной физической формой – фото ветерана Реала поражает
В современном футболе быть отличным игроком недостаточно, нужно поспевать за интенсивным темпом соревнований. Я верю в него, но для меня он до сих пор ничего не показал", – заявил черногорец в эфире Cadena SER.
Напомним, что Эден Азар перебрался в Мадрид летом 2019-го за 115 млн евро. С тех пор он пропустил почти 60 матчей Реала из-за различных проблем со здоровьем. В его активе лишь 43 поединка за "сливочных" (5 мячей, 8 ассистов).
Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають