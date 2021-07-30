Мадридський Реал у літнє трансферне вікно може підсилитися ще одним центральним оборонцем.

"Вершкові" вивчають варіант із підписанням Ніколи Максімовіча, стверджує Defensa Central.

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Перехід серба цілком впишеться в стратегію економії мадридців. Максімовіч нині перебуває у статусі вільного агента, оскільки його контракт із Наполі завершився 30 червня. Керманич Реала Карло Анчелотті добре знайомий із можливостями оборонця, оскільки працював із ним в Італії. Балканець додасть тренерському штабу "вершкових" варіантів у захисній лінії після відходу Серхіо Рамоса і Варана.

До слова, в сезоні 2020/21 Нікола Максімовіч провів 27 матчів у всіх турнірах.

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