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Реал – Барселона – видео гола

22:27 862 Читати українською
Реал – Барселона – видео гола
Реал – Барселона – видео голов и обзор матча

Реал встречается с Барселоной в 26 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Барселона.

 
Иван Ракитич 26’

Барселона открыла счет на 26-й минуте, воспользовавшись провалом левого фланга Реала. Иван Ракитич обыгрался с Серхи Роберто и перебросил Тибо Куртуа – 0:1 на Сантьяго Бернабеу.

Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Реал – Барселона: видео гола Ракитича

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