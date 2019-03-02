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Реал – Барселона – відео гола

22:21 1665 Читать на русском
Реал – Барселона – відео гола
Реал – Барселона – відео голів та огляд матчу

Реал зустрічається з Барселоною в 26 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона.

 
Іван Ракітіч 26’

Барселона відкрила рахунок на 26-й хвилині, скориставшись провалом лівого флангу Реала. Іван Ракітіч обігрався з Серхі Роберто та перекинув Тібо Куртуа – 0:1 на Сантьяго Бернабеу.

Реал – Барселона: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії

Реал – Барселона: відео гола Ракітіча

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