Мадридский Реал встречается с Жироной в 24 туре Ла Лиги. Где смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Жирона состоится в субботу, 10 февраля, в 19:30 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Реал Мадрид – Жирона: прогноз на матч Ла Лиги с коэффициентом на гол Довбика в ворота Лунина

Где смотреть матч Реал Мадрид – Жирона

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:25. Комментаторы – Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Реал лидирует в чемпионате Испании, имея два очка преимущества над Жироной, которая идет второй. Матч имеет ключевое значение в борьбе за чемпионство Примеры.

Битва Мадрида и Жироны интересна из-за дуэли украинцев. Артем Довбик и Виктор Цыганков попытаются забить в ворота Андрея Лунина.