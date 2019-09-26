Яркий перформанс талантов Реала на Бернабеу в обзоре матча с Осасуной

Мадридский Реал переиграл Осасуну в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов матча.

"Сливочные" позволили гостям создать несколько моментов на старте встречи, но впоследствии взяли инициативу к своим ногам.

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На 36-й минуте Реал открыл счет усилиями Винисиуса. Кроос подхватил мяч в центре и отпасовал на бразильца, а тот из-за пределов штрафной ювелирным ударом поразил дальнюю "девятку".

18-летний бразилец Родриго дебютировал в официальных матчах за Реал во втором тайме, а минуту спустя после этого забил красивый гол. Получив диагональ от Каземиро, он примерно укротил мяч на левой бровке, сместился в центр, проскочил мимо Кастельяно в штрафную и легко переиграл голкипера.