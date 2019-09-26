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Яркий перформанс талантов Реала на Бернабеу в обзоре матча с Осасуной

07:30 9 Читати українською
Яркий перформанс талантов Реала на Бернабеу в обзоре матча с Осасуной
Яркий перформанс талантов Реала на Бернабеу в обзоре матча с Осасуной

Мадридский Реал переиграл Осасуну в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов матча.

36’ Жуниор Винисиус
72’ Родриго Силва де Гоис
 
36’ Жуниор Винисиус
72’ Родриго Силва де Гоис

"Сливочные" позволили гостям создать несколько моментов на старте встречи, но впоследствии взяли инициативу к своим ногам.

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На 36-й минуте Реал открыл счет усилиями Винисиуса. Кроос подхватил мяч в центре и отпасовал на бразильца, а тот из-за пределов штрафной ювелирным ударом поразил дальнюю "девятку".

18-летний бразилец Родриго дебютировал в официальных матчах за Реал во втором тайме, а минуту спустя после этого забил красивый гол. Получив диагональ от Каземиро, он примерно укротил мяч на левой бровке, сместился в центр, проскочил мимо Кастельяно в штрафную и легко переиграл голкипера.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Осасуна Осасуна Реал Мадрид - Осасуна Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Испания
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