Яскравий перформанс талантів Реала на Бернабеу в огляді матчу з Осасуною

Мадридський Реал переграв Осасуну в поєдинку 6-го туру іспанської Ла Ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу.

"Вершкові" дозволили гостям створити кілька моментів на старті зустрічі, але згодом перебрали ініціативу до своїх ніг.

Реал обіграв Осасуну класними голами тінейджерів і вийшов на перше місце Прімери

На 36-й хвилині Реал відкрив рахунок зусиллями Вінісіуса. Кроос підхопив м'яч у центрі та відпасував на бразильця, а той з-за меж штрафного майданчика ювелірним ударом вразив дальню "дев'ятку".

18-річний бразилець Родріго дебютував в офіційних матчах за Реал у другому таймі, а через хвилину після цього забив красивий гол. Отримавши діагональ від Каземіро, він зразково приборкав м'яч на лівій бровці, змістився в центр, проскочив повз Кастельяно у штрафний майданчик і легко переграв голкіпера.