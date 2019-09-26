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Яскравий перформанс талантів Реала на Бернабеу в огляді матчу з Осасуною

07:30 51 Читать на русском
Яскравий перформанс талантів Реала на Бернабеу в огляді матчу з Осасуною
Яскравий перформанс талантів Реала на Бернабеу в огляді матчу з Осасуною

Мадридський Реал переграв Осасуну в поєдинку 6-го туру іспанської Ла Ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу.

36’ Жуніор Вінісіус
72’ Родріго Сілва де Гоїс
 
36’ Жуніор Вінісіус
72’ Родріго Сілва де Гоїс

"Вершкові" дозволили гостям створити кілька моментів на старті зустрічі, але згодом перебрали ініціативу до своїх ніг.

Реал обіграв Осасуну класними голами тінейджерів і вийшов на перше місце Прімери

На 36-й хвилині Реал відкрив рахунок зусиллями Вінісіуса. Кроос підхопив м'яч у центрі та відпасував на бразильця, а той з-за меж штрафного майданчика ювелірним ударом вразив дальню "дев'ятку".

18-річний бразилець Родріго дебютував в офіційних матчах за Реал у другому таймі, а через хвилину після цього забив красивий гол. Отримавши діагональ від Каземіро, він зразково приборкав м'яч на лівій бровці, змістився в центр, проскочив повз Кастельяно у штрафний майданчик і легко переграв голкіпера.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Осасуна Осасуна Реал Мадрид - Осасуна Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Іспанія
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