Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал Мадрид в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид – Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Ф. Менди, Винисиус
Запасные: Ареола, Милитао, Кроос, Бейл, Марсело, Лукас, Йович
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Б. Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Б. Силва, Жезус
Запасные: Браво, Стерлинг, Агуэро, Силва, Фернандиньо, Канселу, Фоден.
Реал – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов