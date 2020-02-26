Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал Мадрид в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид – Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Ф. Менди, Винисиус

Запасные: Ареола, Милитао, Кроос, Бейл, Марсело, Лукас, Йович

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Б. Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Б. Силва, Жезус

Запасные: Браво, Стерлинг, Агуэро, Силва, Фернандиньо, Канселу, Фоден.

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



#ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw — Manchester City (@ManCity) February 26, 2020

Реал – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов