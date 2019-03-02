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Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

21:35 2734 Читати українською
Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона: трансляция матча 02.03.2019 онлайн – чемпионат Испании 2018/19

Реал Мадрид принимает Барселону во втором за неделю Эль Класико. Составы и онлайн-трансляция матча 26-го тура чемпионата Испании в этой новости

 

Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 21:45 по киевскому времени. Мадридцы отстают от каталонцев на 9 баллов, поэтому потеря очков в домашней игре фактически будет означать конец мечтаний о чемпионстве для команды Солари.

Реал – Барселона прогноз на Эль Класико

На днях извечные соперники сошлись в матче за путевку в финал Кубка Испании. Встреча, которая прошла также на Сантьяго Бернабеу, завершилась вторым в сезоне разгромным триумфом Барсы над Реалом. В первом круге чемпионата Испании каталонцы разорвали "сливочных" со счетом 5:1.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Модрич, Каземиро, Кроос – Бейл, Бензема, Винисиус

Запасные: Навас, Марсело, Вальверде, Иско, Себальос, Асенсио, Васкес

Барселона: Тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур – Месси, Суарес, Дембеле

Запасные: Силлесен, Умтити, Семеду, Аленья, Видаль, Малком, Коутиньо

Реал – Барселона: стартовые составы на матч чемпионата Испании

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