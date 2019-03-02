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Реал – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії

20:34 1641 Читать на русском
Реал – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії
Реал Мадрид– Барселона: трансляція матчу 02.03.2019 онлайн – чемпіонат Іспанії 2018/19

Реал Мадрид приймає Барселону в другому за тиждень Ель Класіко. Склади та онлайн-трансляція матчу 26-го туру чемпіонату Іспанії в цій новині

 

Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Барселона на "Футбол 24", стартує о 21:45 за київським часом. Мадридці відстають від каталонців на 9 балів, тому втрата очок у домашній грі фактично означатиме кінець мрій про чемпіонство для команди Соларі.

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Днями вічні суперники зійшлись у матчі за путівку до фіналу Кубка Іспанії. Зустріч, яка пройшла також на Сантьяго Бернабеу, завершилась другим у сезоні розгромним тріумфом Барси над Реалом. У першому колі чемпіонату Іспанії каталонці розірвали "вершкових" з рахунком 5:1.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регілон – Модріч, Каземіро, Кроос – Бейл, Бензема, Вінісіус

Запасні: Навас, Марсело, Вальверде, Іско, Себальйос, Асенсіо, Васкес

Барселона: Тер Штеген – Серхі Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Мессі, Суарес, Дембеле

Запасні: Сіллесен, Умтіті, Семеду, Аленья, Відаль, Малком, Коутінью

Реал – Барселона: стартові склади на матч чемпіонату Іспанії

Теги
Іспанія Головне Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Барселона
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