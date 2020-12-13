Реал обіграв Атлетіко у 13 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Атлетіко на "Футбол 24".

Атлетіко зазнав першої поразки у нинішньому розіграші Ла Ліги. Реал з перших хвилин матчу заволодів ініціативою і на 15-й хвилині закономірно відкрив рахунок. Це Каземіро ударом головою замкнув подачу з кутового.

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Після перерви картина гри не змінилася, і Реал забив удруге. Дані Карвахаль наважився на постріл з-за меж штрафного – м'яч влучив у стійку і від спини Яна Облака залетів у сітку воріт. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Зінедіна Зідана з рахунком 2:0.

"Бланкос" набрали 23 очки й піднялися на третю позицію, наблизившись до першої на відстань трьох залікових балів. Атлетіко лідирує у турнірній таблиці з 26 пунктами в активі, та ще й має матч у запасі.