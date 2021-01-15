Реал Мадрид поступився Атлетіку у півфіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Атлетік.

Ветеран Рауль Гарсія двічі покарав мадридців до перерви. В обох епізодах помилявся Лукас Васкес – спочатку "обрізався" біля власного карного майданчика, а потім "привіз" пенальті.

Атлетік вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, втримавши сенсаційну перемогу над Реалом

Реал відчайдушно кинувся рятувати ситуацію в другому таймі і на 73 хвилині відіграв один гол зусиллями Бензема. Француз забив ще раз, проте арбітр зафіксував офсайд. 1:2 – Атлетік прямує у фінал до Барселони, а Реал покидає Суперкубок Іспанії.