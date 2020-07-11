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Реал – Алавес – 2:0 – видео голов и обзор матча

09:20 - Читати українською
Реал – Алавес – 2:0 – видео голов и обзор матча
Реал – Алавес – 2:0 – видео голов и обзор матча

В рамках 35-го тура Ла Лиги Реал уверенно обыграл Алавес. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Алавес на Футбол 24.

12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио
 
12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио

Алавес мог открыть счет в матче уже на 3 минуте, однако Хоселу попал в перекладину, а Лукас Перес пробил в Варана. Реал же довольно быстро вышел вперед в привычной для себя манере в последних матчах – реализовав пенальти (отличился Бензема). Во втором тайме Карим также присоединился к голу, выкатив на пустые ворота Асенсио.

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Таким образом, Реал набрал 80 очков и сохранил отрыв от Барселоны в 4 пункта, Алавес с 35 зачетными баллами остался вблизи зоны вылета.

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