Куртуа не успеет набрать форму к летнему Евро-2024, который состоится в Германии. Тибо дал понять, что даже если успеет оправиться после травмы, не сможет находиться в нужных кондициях для участия в турнире.

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"Клуб ясно дал мне понять, что хочет, чтобы я выздоровел на 100% и не возвращался раньше. Я не хочу предавать это доверие. Ничего страшного, если я больше не выйду на поле в этом сезоне.

Из-за травмы я не смогу сыграть на чемпионате Европы. Мне нужно полностью восстановиться, и в этой ситуации дату выздоровления лучше не ставить. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но в любом случае я не смогу быть на 100% готовым к большому турниру. Думаю, лучше сразу внести ясность для сборной. С вероятностью в 80% я не сыграю на Евро. В июне я стану очередным болельщиком. Надеюсь, парни выиграют Евро", – цитирует Куртуа Sporza.

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