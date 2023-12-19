Куртуа не встигне набрати форму до літнього Євро-2024, який відбудеться в Німеччині. Тібо дав зрозуміти, що навіть якщо встигне оговтатися після травми, не зможе перебувати в потрібних кондиціях для участі в турнірі.

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"Клуб ясно дав мені зрозуміти, що хоче, щоб я одужав на 100% і не повертався раніше. Я не хочу зраджувати цю довіру. Нічого страшного, якщо я більше не вийду на поле в цьому сезоні.

Через травму я не зможу зіграти на чемпіонаті Європи. Мені потрібно повністю відновитися, і в цій ситуації дату одужання краще не ставити. Якщо мені пощастить, я зможу зіграти ще один матч у травні. Але в будь-якому разі я не зможу бути на 100% готовим до великого турніру. Думаю, краще відразу внести ясність для збірної. З імовірністю у 80% я не зіграю на Євро. У червні я стану черговим уболівальником. Сподіваюся, хлопці виграють Євро", – цитує Куртуа Sporza.

Нагадаємо, Бельгія є потенційним суперником збірної України у групі Е на Євро-2024. Щоправда, підопічним Сергія Реброва ще потрібно пройти плей-офф. Першим опонентом "синьо-жовтих" стане Боснія і Герцеговина, а у випадку перемоги Україна зіграє з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.

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