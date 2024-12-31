Защитник каталонской команды проводит хороший сезон и неудивительно, что он попал в поле зрения больших клубов. Манчестер Сити является одним из главных претендентов на Мигеля Гутьерреса. Но, похоже, трансфер "горожане" не сумеют оформить.

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Реал владеет 50% прав на Гутьерреса. Ранее сообщалось, что мадридцы не заинтересованы в трансфере защитника. Впрочем, как сообщает Mundo Deportivo, руководство Реала изменило свое мнение и летом выкупят Гутьерреса. Его судьбу в команде будет решать Карло Анчелотти. Если наставник "сливочных" не найдет Мигелю места в команде, то его продадут в другой клуб.

Напомним, что действующее соглашение Гутьерреса с Жироной действует до 2027 года. В контракте предусмотрена клаусуала, которая составляет 35 миллионов евро.

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