Лівий захисник каталонської команди проводить хороший сезон і не дивно, що він потрапив в поле зору великих клубів. Манчестер Сіті є одним з головних претендентів на Мігеля Гутьєрреса. Але, схоже, трансфер "містяни" не зуміють оформити.

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Реал володіє 50% прав на Гутьєрреса. Раніше повідомлялося, що мадридці не зацікавлені у трансфері захисника. Утім, як повідомляє Mundo Deportivo, керівництво Реала змінило свою думку і влітку викупить Гутьєрреса. Його долю в команді вирішуватиме Карло Анчелотті. Якщо наставник "вершкових" не знайде Мігелю місця в команді, то його продадуть в інший клуб.

Нагадаємо, що чинна угода Гутьєрреса з Жироною діє до 2027 року. У контракті передбачена клаусула, яка становить 35 мільйонів євро. В активі захисника у поточному сезоні 19 матчів, 1 гол і 3 асисти.

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