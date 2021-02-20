Мадридський Реал через пандемію не дорахувався серйозної суми у своїй скарбниці.

Королівський клуб розпочав перемовини з кількома потенційними спонсорами. Мадриду треба заповнити дефіцит казни, який складає близько 300 млн євро, повідомляє The Times.

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Недоотримання коштів пов'язане з пандемією ковіду та відсутністю вболівальників. Реал вже розпочав переговори з саудівською компанією Qiddiya, яка володіє найбільшим у країні розважальним парком. Сторони нібито узгоджували 10-річний контракт на суму 150 млн євро та спонсорство жіночої команди.

До слова, нещодавно американська компанія Providence підписала угоду з "вершковими" до 2027-го на 205 млн євро. Реал у поточному сезоні наразі йде другим в Ла Лізі, а в ЛЧ протистоятиме Аталанті на стадії 1/8 фіналу.

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