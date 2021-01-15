В конце полуфинала Суперкубка Испании случился неоднозначный момент, который остался без внимания главного арбитра.

На 95-й минуте поединка между Реалом и Атлетиком (1:2) мадридцы пытались штурмовать владения игроков из Бильбао. Во время очередного навеса "сливочных" Унаи Нуньес пытался головой вынести мяч из собственной штрафной площадки.

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"Я четко видел, что мяч попал в руку", – заявил для Marca после игры Асенсио, который находился близко к Нуньесу. Стоит отметить, что режиссеры трансляции не акцентировали внимание на этом эпизоде, соответственно, арбитры ВАР также его пропустили.

Президент RFEF Луис Рубиалес признал ошибку режиссеров и извинился за инцидент. Напомним, в финале Суперкубка Испании Атлетик встретится с Барселоной.

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