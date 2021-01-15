На 95-й хвилині двобою між Реалом та Атлетіком (1:2) мадридці намагались штурмувати володіння гравців з Більбао. Під час чергового навісу "вершкових" Унаї Нуньєс намагався головою винести м'яч з власного штрафного майданчика.

Реал Мадрид – Атлетік – 1:2 – відео голів та огляд півфіналу Суперкубка Іспанії

"Я чітко бачив, що м'яч потрапив у руку", – заявив для Marca після гри Асенсіо, який перебував близько до Нуньєса. Варто відзанчити, що режисери трансляції не акцентували увагу на цьому епізоді, відповідно, арбітри ВАР також його пропустили.

Президент RFEF Луїс Рубіалес визнав помилку режисерів та попросив вибачення за інцидент. Нагадаємо, у фіналі Суперкубка Іспанії Атлетік зустрінеться з Барселоною.

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