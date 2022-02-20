Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе – приоритет для мадридцев во время летней трансферной кампании, сообщает Marca.

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Также королевский клуб активно работает над возможностью подписания нападающего Борусии Д Эрлинга Холанда. Других кандидатов на усиление руководство мадридцев будет рассматривать только в случае срыва этих трансферов.

Контракт Килиана Мбаппе истекает летом, и он может достаться Реалу бесплатно. С Холандом ситуация сложнее, потому что портал Transfermarkt оценивает его в 150 млн евро.

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