Реал має лише дві цілі на літнє трансферне вікно
13:23 - Читать на русском
Мадридський клуб націлився на потужне підсилення атаки.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе є пріоритетом для мадридців під час літньої трансферної кампанії, повідомляє Marca.
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Також королівський клуб активно працює над можливістю підписання нападника Борусії Д Ерлінга Холанда. Інших кандидатів на підсилення керівництво мадридців розглядатиме лише у випадку зриву цих трансферів.
Контракт Кіліана Мбаппе завершується влітку, і він може дістатись Реалу безкоштовно. З Холандом ситуація складніше, адже портал Transfermarkt оцінює його у 150 млн євро.
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