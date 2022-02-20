Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе є пріоритетом для мадридців під час літньої трансферної кампанії, повідомляє Marca.

Барселона підготувала контракт для Холанда – відомі умови

Також королівський клуб активно працює над можливістю підписання нападника Борусії Д Ерлінга Холанда. Інших кандидатів на підсилення керівництво мадридців розглядатиме лише у випадку зриву цих трансферів.

Контракт Кіліана Мбаппе завершується влітку, і він може дістатись Реалу безкоштовно. З Холандом ситуація складніше, адже портал Transfermarkt оцінює його у 150 млн євро.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ