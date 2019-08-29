Реал та ПСЖ узгодили трансфер Наваса, – Marca

Голкіпер Реала Кейлор Навас продовжить кар'єру в ПСЖ. Клуби завершують перемовини, залишилось узгодити лише деякі дрібні деталі.

Реал відпустить Кейлора Наваса в ПСЖ. Сума угоди складе близько 15 млн євро, а частиною трансферу стане голкіпер парижан Альфонс Ареола, який переїде в Мадрид на правах річної оренди, повідомляє Marca.

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Сам костариканець підпише контракт на 3 роки із зарплатою 6 млн євро за сезон. Минулого тижня 32-річний голкіпер повідомив Зінедіну Зідану про своє бажання піти з Реала, переконавшись у конкретному інтересі ПСЖ.

Нагадаємо, не в останню чергу через Наваса Реал віддав у оренду Андрія Луніна. Кейлор раніше постійно заявляв про бажання залишитися в Реалі, що змусило "вершкових" відпустити 20-річного українця у Вальядолід.

До слова, костариканець перейшов у Реал в 2014 році та виграв 3 Ліги чемпіонів, а також став чемпіоном Іспанії.

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