Милан объявил об участии в товарищеском турнире – соперником станет мадридский Реал и еще 3 соперника.

"Россонери" встретятся с Реалом, Ниццей, Валенсией и Панатинаикосом в рамках турнира, организованного партнером Милана Socios.com, сообщает официальный сайт клуба.

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Первый матч запланирован на 31 июля – встреча с Ниццей. 4 августа Милан сыграет с Валенсией, 8 августа – с Реалом, а 14 августа – с Панатинаикосом. Добавим, что Ницца была первым соперником Динамо на межсезонных сборах, который обыграл киевлян (1:2).

К слову, "россонери" заняли 2 место в Серии А, набрав 79 очков, и впервые за 8 лет сыграют в Лиге чемпионов.

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