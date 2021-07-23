Мілан оголосив про участь у товариському турнірі – суперником стане мадридський Реал та ще 3 суперники.

"Россонері" зустрінуться з Реалом, Ніццою, Валенсією та Панатінаїкосом у рамках турніру, організованого партнером Мілана Socios.com, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Перший матч запланований на 31 липня – зустріч з Ніццою. 4 серпня Мілан зіграє з Валенсією, 8 серпня – з Реалом, а 14 серпня – з Панатінаїкосом. Додамо, що Ніцца була першим суперником Динамо на міжсезонних зборах, який обіграв киян (1:2).

До слова, "россонері" посіли 2 місце у Серії А, набравши 79 очок, та вперше за 8 років зіграють в Лізі чемпіонів.

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