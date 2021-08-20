"С Мбаппе будет так, как было с Рабьо (вингер отказался пролонгировать контракт и его отстранили от матчей до перехода в Ювентус – прим. Футбол 24), ведь для ПСЖ – это личное дело, а не деньги. Если Килиан не продлит соглашение, то его посадят на трибуны. И их не будет волновать, что ты не приносишь им деньги.

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Единственная надежда футболиста на Леонардо Араужо. Но даже здесь все будет сложно, даже почти невозможно. С Аль-Хелаифи у ПСЖ есть проблема. Мбаппе не должен оскорблять эмира и говорить ему, что он едет, ведь обо всем уже договорено. Они стремятся купить историю, но она не покупается. Она уже написана", – цитирует Ди Кампли AS.

Напомним, контракт Килиана Мбаппе завершается уже следующим летом. 22-летний француз не хочет дальше выступать в столице Франции и хочет перейти в мадридский Реал.

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